Mati Álvarez y Ana Lago orgullosas de la equidad que se vive en Exatlón.

Mati Álvarez y Ana Lago se enlazaron desde las tierras de Exatlón: All Star a nuestro programa Venga la Alegría para hablar de la equidad que se vive en la competencia.

Y es que en nuestra televisora TV Azteca contamos con la Unidad de Género a cargo de Jacqueline L’Hoist Tapia, además creamos contenidos liderados por mujeres y albergamos a las conductoras más talentosas de México.

Pati Chapoy es un referente en el mundo de los espectáculos, mientras que Inés Sainz destaca en los deportes como una mujer brillante. Nuestros programas están a cargo en su mayoría por mujeres, tal es el caso de Venga la Alegría que ha unido a sus filas a talentosas y sobresalientes mujeres.

“Yo considero a TV Azteca mi familia, siempre me abrieron las puertas. No me da miedo competir con hombres, se me hace un reto, a mí los retos me motivan”, expresó Mati Álvarez a VLA.

“Considero que las mujeres al igual que los hombres somos muy fregonas en todo lo que hacemos. Estoy muy contenta de estar en Exatlón y competir con hombres es algo que me fascina”, continuó.

Ana Lago se siente orgullosa de pertenecer a la familia de Exatlón

Por su parte, Ana Lago confiesa a VLA que siempre ha recibido un trato con equidad y respeto en las tierras de Exatlón.

Siempre nos han tratado a todos por igual. Como dice Mati, todos somos unos fregones. Estar en Exatlón: All Star ha sido muy diferente porque nos ponen a la par a hombres y mujeres en todos los sentidos

Debemos abrir nuestra mente para que el mensaje se transmita de manera correcta y no se desvíe por ninguna manera. Eso es fundamental… debemos de analizar toda la situación y no empezar con cosas que no van

Esta mañana, Macky González desde nuestro foro de Venga la Alegría habló de su positiva experiencia en Exatlón.

“En esta temporada se está hablando mucho de equidad de género, con estas nuevas posibilidades de que mujeres y hombres compitan. Eso es algo que nunca se había visto antes”, expresó La Amazona en VLA.

