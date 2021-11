Exatlón: Esta fue la plática que Nataly tuvo con Mati y nadie vio en televisión.

Nataly Gutierrez, la mamá dinamita de Exatlón, abrió su corazón para revelar la emotiva plática que tuvo con Mati Álvarez.

La también conocida como Dynamom reveló que tuvo una charla con Golden Champion y le hizo una inesperada confesión.

“En estos días que vinieron las leyendas, tuve una plática muy bonita con Mati, donde ella me dijo: ‘Me encantaría que se quede en rojo el campeonato y si yo pienso en alguien que pudiera llegar eres tú’. Me motivaron mucho sus palabras y todo lo que estuvimos platicando. ¿Por qué no podría ser yo la campeona de esta temporada?”, expresó a las cámaras de nuestro reality show.

Recordemos que Nataly Gutierrez es una de las atletas favoritas de la temporada, ya que ha destacado por su buena puntería y su pasión por el básquetbol.

Por su parte, las leyendas Mati, Evelyn, Valery, Jazmín, Keno, Javi y los hermanos Cázares arribaron hace unos días para concursar en épicos circuitos.

Los atletas de antiguas temporadas finalizaron su participación con éxito y además regalaron valiosos consejos a la Nueva Generación de Exatlón .

Nuevos atletas buscan ser leyendas de Exatlón

La competencia en Exatlón: Guardianes vs Conquistadores continúa a todo vapor, ya que la fortaleza y la cabaña recibieron a nuevas energías.

Se trata de Emilio, Maura, Jair y Thalía, quienes llegaron a las tierras más exigentes del planeta para alcanzar la gloria.

Las nuevas energías de Exatlón también llegaron para causar polémica, tal es el caso de Emilio Rodríguez, quien se dijo listo para acabar con todos los integrantes del equipo azul.

