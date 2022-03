Exatlón: Mati Álvarez envía contundente mensaje a su equipo. (VIDEO)

No cabe duda que Exatlón: All Star está sacando el lado que no conocíamos de atletas a los cuales parecía conocérseles al derecho y al revés. Tal es el caso de Mati Álvarez, quien ahora sorprende al dar un contundente e inesperado mensaje a su querido equipo rojo.

Según el avance del capítulo del domingo, nuestra querida Golden Champion les dice a las cámaras de nuestro reality show deportivo, que ella no quería estar con su equipo debido a que no tenía ganas ni de estar con los rojos.

El distanciamiento entre el equipo escarlata ha sido notorio, aunque aveces ganen se las ha visto cabizbajos y separados, ya que cada quien estaba por su lado y muy disperso.

Mati Álvarez sabe que lo importante es entregar lo mejor

Sin embargo, si queremos entender la recienta actitud de Golden Champion, hay que recordar que desde un principio ella dijo que iba a ganar, ese era su último objetivo, así que las ambiciones de Terminator son claras, ya que antepone la competencia y su sentir sobre los problemas que pudieran existir.

Por si fuera poco, Terminator hizi las pases con Evelyn Guijarro, con quien sostiene una gran amistad, misma que se consolidó tras las pequeñas diferencias que tuvieron.

