Exatlón: Mati impacta con mensaje hacia Evelyn. (VIDEO)

Exatlón ha formado amistades que trascienden fuera de la competencia, tal es el caso de Mati Álvarez y Evelyn Guijarro, quienes se conocieron desde la cuarta temporada de nuestro reality show.

Diversión entre azules y rojos en la Fortaleza Exatlón All Star.

Y es que, en el capítulo de esta noche de Exatlón, Terminator reveló que ha recibido más apoyo de Sniper que de sus propios compañeros del equipo rojo.

“Para mí, tú me has aportado más que muchas personas, ¿sabes? Has estado para mí en las buenas y en las malas, cuando he necesitado algo te he marcado y tú me has dado consejos”, expresó la poblana a la lanzadora de jabalina en la fortaleza.

“Ella me apoyó mucho en este último duelo que tuve. En lo del blindaje, ella estuvo ahí, acompañándome en cada carrera y diciéndome cómo tirar. Estuvo siempre para mí, de hecho, yo buscaba siempre su voz y sus indicaciones. Pato estaba más con Heliud, pero yo estaba más enfocada nen la voz de Evelyn. Estamos la una para la otra, queremos llegar lo más lejos posible”, expresó Mati a las cámaras de Exatlón.

Evelyn agradece a Mati por la ‘vida extra’

En una íntima plática desde la fortaleza, Evelyn Guijarro le agradeció a Mati Álvarez por obsequiarle su medalla en el Duelo de Eliminación.

“Tú sabes lo agradecida que estoy contigo. El que hayas tenido confianza en mí y que me hayas dado apoyo, a mí me dio confianza para competir”, expresó.

Ante la polémica que ha desatado Terminator por regalar su medalla a Eve y no a Aristeo, Mati comentó.

“Yo estoy tranquila conmigo misma porque sé que tomé la decisión correcta. Fue la decisión que salió de mi corazón, la decisión que fue para alguien que quiero mucho, que es una de mis mejores amigas y que siempre está para mí", dijo.

Lo hice de todo corazón y lo sostengo. Esa vida era mía, esa vida yo me la gané y se la quise dar a alguien que quiero

