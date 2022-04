Exatlón: Mati explota tras derrota ante Koke. (VIDEO)

Sin duda, la temporada de Exatlón: All Star no ha quedado nada a deber, pues cumple con ser la más grande de la historia con el excelente nivel que han demostrado los campeones y finalistas.

No obstante, conforme pasan las semanas y nos acercamos a la gran final donde conoceremos al máximo ganador de Exatlón, las cosas se han complicado demasiado, ya que los atletas sienten la presión y obligación por seguir entregando su mejor versión.

Durante la temporada, los circuitos más demandantes de la televisión mexicana han logrado sacar lo mejor de rojos y azules, pero las lesiones y presiones se han comenzado a hacer presentes y nadie quiere bajar su nivel de cara a la final.

Uno de los atletas que pasa por le mejor momento de la temporada, es Koke Guerrero, quien tiene 38 semanas demostrando que tiene todo lo necesario para ser campeón y este martes lo demostró al imponerse con bastante facilidad ante Mati Álvarez.

La reacción del Mati Álvarez tras ser vencida por Koke

Aunque Mati tiene un gran nivel y lo demostró con la camiseta dorada, sabe que no puede dejar ir puntos de cara a la gran final de Exatlón: All Star; sin embargo, las cosas no le han salido del todo bien.

Tan solo este martes en el Juego de los Enigmas cayó ante Koke, quien se ha convertido en una pesadilla para los integrantes del equipo rojo.

Tras su derrota, Mati perdió la cabeza y terminó sacando el coraje con todo lo que se encontraba a su paso, pues arrojó la bocina que está cerca de la línea de tiro y una de las estrellas de Exatlón: All Star.

Sin duda, la reacción de Mati ejemplifica la dura competencia que existe entre ellos por llegar a la semana final.