inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón Méxco | Batalla por La Audiencia |La novena temporada arranca 2026 premiando a su audiencia con premios increíbles

Antonio Rosique celebró el inicio de 2026 presentando una dinámica especial que reconoce a quienes dan vida a Exatlón México: su gente.

Videos,
Exatlón México

En el primer día del 2026, Antonio Rosique celebró el nuevo año reconociendo a los seguidores de la novena temporada de Exatlón México al presentar la Batalla por la Gente, una dinámica especial dedicada a los televidentes que han acompañado al reality a lo largo de los años, donde el equipo ganador tendrá la oportunidad de regalar dos laptops al público, quienes podrán participar a través de las dinámicas anunciadas en el Instagram oficial de Exatlón México, reafirmando que las grandes historias del programa se escriben junto a su audiencia.

Tags relacionados
Exatlón México Exatlón 2026

Videos