Exatlón Méxco | Batalla por La Audiencia |La novena temporada arranca 2026 premiando a su audiencia con premios increíbles

En el primer día del 2026, Antonio Rosique celebró el nuevo año reconociendo a los seguidores de la novena temporada de Exatlón México al presentar la Batalla por la Gente, una dinámica especial dedicada a los televidentes que han acompañado al reality a lo largo de los años, donde el equipo ganador tendrá la oportunidad de regalar dos laptops al público, quienes podrán participar a través de las dinámicas anunciadas en el Instagram oficial de Exatlón México, reafirmando que las grandes historias del programa se escriben junto a su audiencia.