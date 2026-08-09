¡Zudikey regresa a Exatlón México! La atleta vuelve a las playas donde nació el amor
Zudikey vuelve a Exatlón junto a su esposo, ahora como madre y con la misma determinación de nunca rendirse.
Zudikey regresa a Exatlón México para vivir la décima temporada junto a su esposo, Pato Araujo. En esta entrevista exclusiva, la atleta nos cuenta qué significa volver a las playas que fueron testigo de una historia muy especial en su vida, pues fue ahí donde nació el amor que hoy comparte con su familia. Ahora regresa con una nueva faceta, como madre, pero con el mismo espíritu competitivo que la ha caracterizado. Zudikey revela cómo se prepara para este gran regreso y deja claro que, aunque su vida ha cambiado, hay algo que permanece intacto: sus ganas de luchar y nunca rendirse.