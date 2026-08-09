¡Pato Araujo, la leyenda roja, regresa a Exatlón México para la décima temporada!

Pato Araujo, una de las grandes leyendas del equipo rojo, regresa a Exatlón México para vivir la décima temporada. Esta vez, el atleta vuelve con una nueva faceta de su vida: como padre y acompañado por Zudikey, el amor de su vida. En esta entrevista exclusiva, Pato nos cuenta qué significa regresar a las playas que fueron testigo de grandes momentos de su historia y compartir nuevamente esta experiencia junto a ella. Un regreso cargado de emociones, recuerdos y, por supuesto, el espíritu competitivo que siempre lo ha caracterizado.