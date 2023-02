Exatlón México All Star: Así se rompió Dan Noyola frente a todos.

La noche de Exatlón México All Star tuvo como eliminado de la primera semana a Dan Noyola, atleta del equipo azul.

Rojos hablaron del mal rendimiento de Andrés en Exatlón All Star.

Y es que la semana de estreno fue complicada para el ciclista, ya que no sumó los puntos necesarios para evadir la pugna máxima.

Además, no se le ha visto bien en su semblante, ya que le reconoció a Evelyn en una íntima plática que no se sentía bien porque no encontraba su mejor versión, especialmente en la zona de puntería.

Te puede interesar: Exatlón México All Star 2023: Rojos ganan la Supervivencia.

Ahora, previo a la prueba que lo dejó fuera de la competencia, no evitó romper en llanto ante las palabras que dijo Keno Martell.

Dan Noyola pasó por momentos difíciles antes de regresar a Exatlón México All Star

Cabe mencionar que Dan Noyola pasó por momentos complicados, ya que anunció su separación de su esposa en un mensaje que causó conmoción en redes sociales.

“Julyn decidió que ya no era feliz conmigo y que nuestras vidas tomaban rumbos completamente diferentes, por lo que cada quien tenía que seguir por su parte”. “Siempre pienso en ella, le deseo todo el éxito del mundo, que vengan grandes cosas para ella, porque se lo merece”.

Te puede interesar: Exatlón México All Star EN VIVO: Azules van al Duelo de Eliminación.