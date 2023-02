Exatlón México All Star: Esta es la estrategia que preparan los rojos contra Andrés.

El Exatlón México All Star inició a tambor batiente y en su primera semana rojos y azules ya mostraron su poderío en las playas de República Dominicana, así mismo, ya quedó demostrado quiénes serán los atletas a vencer en la presente temporada de la competencia más colosal de la historia.

Programa 10 febrero 2023 | Duelo por Supervivencia Exatlón All Star.

Dentro de los primeros días de competencia, los atletas han mostrado su mejor versión, aunque para algunos el proceso de adaptación ha sido complicado y desafortunadamente no han logrado sumar puntos.

¿Koke hizo un polémico comentario sobre Andrés? Dos de los atletas más fuertes del equipo azul son Koke Guerrero y Andrés y, recientemente el ‘Hechicero del Aire’ lanzó un polémico comentario sobre Andrés Fierro luego de asegurar que anteriormente su desempeño no lo convencía del todo.

“Yo cuando vi a Andrés en la tele, honestamente, yo como espectador, no me gustaba para nada”, sentenció, pero tal parece que su percepción ha cambiado ahora que lo tiene como compañero en el Exatlón México All Star.

¿Los Rojos ya tienen una estrategia para neutralizar a Andrés?

El primer Domingo de Eliminación está a la vuelta de la esquina y nadie quiere quedarse sin la oportunidad de llegar a la Gran Final, pero solo uno podrá alzarse con la victoria, de ahí que los equipos hayan comenzado a gestar sus estrategias para neutralizar a los rivales más fuertes.

El equipo rojo ha empezado a delinear su estrategia para vencer a los azules, pero su objetivo principal es Andrés Fierro, quien no se ha sentido cómodo en este arranque del reality deportivo más demandante de la historia.

¿Qué dijeron los rojos?

Mati Álvarez se dijo sorprendida por el rendimiento de Andrés, incluso Heliud aseguró que en el equipo azul están en peligro los hombres. Por su parte, Josué ya se percató que Andrés no ha estado cómodo, por ello, intentará presionarlo. “Lo conozco, él está mentalmente (mal), se le ve hasta en la cara”, sentenció Josué.

¿Cuándo y dónde ver el Exatlón México?

No te lo pierdas de lunes a viernes a las 20:30 horas y los domingos de eliminación en punto de las 20 horas, a través de nuestra señal de Azteca UNO y descubre qué pasará con Andrés Fierro.