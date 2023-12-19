Exatlón México: Los azules niegan complot en contra de Macky

El día de ayer, vivimos un momento muy complicado en las playas de Exatlón México, donde nuevamente los azules tuvieron que ir a un Duelo de Eliminación, pero Macky quedó impactada, por la decisión de Giovanna, pues le quitó parte de su porcentaje.

Al momento de tomar su decisión, aseguró que lo había hablado con alguien de su equipo, por lo que Macky habló con sus compañeros, pues ha comenzado a sospechar de una estrategia en su contra.

Macky cree que su equipo hizo complot contra ella en Exatlón México

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No sé qué habrá pasado, creo que, ya mis amigos me dicen que no habían platicado de esto con Gio, y que tal vez Gio se presionó y dijo así la información

Me hubiera gustado, es que Gio dijera ‘yo decidí que se lo quiero quitar a Macky’ por las razones que ella quiera, pero no que metiera al grupo, siento que estas cuestiones ya ahorita, están causando ruido, imagínense más adelante

¿No quieren a Macky en el equipo?

En medio de la controversia, Lizli reveló que no está nada contenta con la actitud que tiene en muchas ocasiones Macky.

Yo, a mi punto de vista y a lo que he visto de Macky, la he conocido, creo que Macky es así, creo que Macky no ha tenido un cambio, creo que su personalidad es así, no tiene tacto para decir las cosas

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