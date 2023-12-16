Exatlón México: Andrea dice que es la mejor atleta del equipo azul

Las semanas siguen pasando dentro de las playas de Exatlón México, pero todo parece indicar que el equipo azul, no ha encontrado la forma de salir adelante, pues siguen sumando derrotas.

Esta situación tan complicada, ha comenzado a generar problemas al interior del equipo, donde algunos ya se sienten mejores que sus compañeros.

¡Supremacía en la Supervivencia I de Exatlón México!

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¿Andrea es la mejor del equipo azul?

Una de las atletas más importantes para los azules es Andrea, quien tiene mucha molestia por no poder volver a ganar la Villa 360 de Exatlón México, asegurando que la estrategia del equipo no ha sido la mejor en muchas ocasiones.

El día de hoy, jugamos nuevamente por la Villa 360, y otra vez terminamos en la barraca, no sé bien qué está pasando, lo platicamos dentro del juego con el equipo, y sentimos que la estrategia está bien, que de repente sabemos que algunos puntos son claves

La polémica se comienza a incrementar, ya que Andrea es una de las mejores en rendimiento, pero ella misma se siente mejor que sus compañeras, lo que ha causado mucho ruido.

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Estadísticamente, creo que soy la mujer azul que va un poquito arriba, ahí parejeando con Lili

Sin duda, los atletas del equipo azul necesitan encontrar la forma de volver al camino del triunfo y poder ganar la Villa 360 de Exatlón México, pues de lo contrario, las cosas podrían ponerse complicadas en la convivencia.

