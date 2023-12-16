Exatlón México: Liliana dice que las rojas manipulan a Andrea
Todo parece indicar que Liliana no le tiene confianza a Andrea, quien pasa mucho tiempo con las atletas rojas en las playas de Exatlón México.
Las cosas están muy tensas entre algunas integrantes del equipo azul en las playas de Exatlón México, donde Liliana ha revelado que no está cómoda con la actitud de Andrea.
Sin duda, un factor importante en ese punto, es la inseguridad que tiene Liliana, pues asegura que todas las emociones se incrementan en las playas de Exatlón México.
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Lo he comentado muchas veces, mucha inseguridad dentro del equipo, si bien yo creo fue algo que me di cuenta estando aquí, que soy muy insegura. Yo sé que mi personalidad es insegura en muchas cosas, pero aquí todas las emociones se intensifican
¿Andrea tiene una alianza con las rojas?
En los últimos días, Liliana ha sentido que Andrea pasa mucho tiempo con las atletas del equipo rojo, por lo que no puede confiar en ella del todo.
Con Andrea yo siento lo mismo, a partir de las primeras semanas, porque veníamos de una sexta temporada, pero ahora que la veo tan cercana con las rojas, pues yo no sé si sea mi inseguridad
La líder del equipo azul, no puede adivinar qué está pasando por la cabeza de Andrea, pero no puede tener un confianza plena en su compañera.
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Los competidores rojos, que ya tienen más experiencia y que saben cómo jugar las piezas del ajedrez, y Andrea, obviamente es súper noble, pueda existir esa posibilidad de que las rojas estén en su cabeza de ‘mira aquí son amigas’ y donde mentalmente, sin darte cuenta, inconscientemente no quieras darle un punto a tu familia. Ninguna de las dos opciones me gusta, ni que por noble le estén viendo la cara, ni que por alianzas se esté haciendo para llegar lejos