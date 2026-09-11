Batalla Colosall Exatlón México | Programa 27 | 6 diciembre 2023

Los atletas que ganaran la Batalla Colosal de Exatlón México disfrutarán de una experiencia en motos acuáticas, snorkel y una deliciosa comida en Santo Domindo en República Dominicana.

El tiro estuvo dominado por los rojos quienes se ajustaron rápidamente y tuvieron un marcador avasallante de 7 a 3 sobre sus rivales azules.

