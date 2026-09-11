Batalla Colosall Exatlón México | Programa 27 | 6 diciembre 2023
Rosique puso en juego una experiencia acuática para el equipo ganador de la Batalla Colosal de Exatlón México. Los atletas lo dieron todo por el premio.
Los atletas que ganaran la Batalla Colosal de Exatlón México disfrutarán de una experiencia en motos acuáticas, snorkel y una deliciosa comida en Santo Domindo en República Dominicana.
El tiro estuvo dominado por los rojos quienes se ajustaron rápidamente y tuvieron un marcador avasallante de 7 a 3 sobre sus rivales azules.