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Batalla Colosall Exatlón México | Programa 27 | 6 diciembre 2023

Rosique puso en juego una experiencia acuática para el equipo ganador de la Batalla Colosal de Exatlón México. Los atletas lo dieron todo por el premio.

Por: Zoé Navarrete

Los atletas que ganaran la Batalla Colosal de Exatlón México disfrutarán de una experiencia en motos acuáticas, snorkel y una deliciosa comida en Santo Domindo en República Dominicana.

El tiro estuvo dominado por los rojos quienes se ajustaron rápidamente y tuvieron un marcador avasallante de 7 a 3 sobre sus rivales azules.

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