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Exatlón México | Programa Completo | Recta final en marcha: Azules reaccionan y Rojos buscan ventaja estratégica

La semana 26 marca un punto decisivo en Exatlón México con ventaja clave y emociones intensas.

La semana 26 de Exatlón México intensificó la competencia con una ventaja decisiva rumbo a la recta final. Los Azules lograron una victoria importante tras la salida de Doris, mientras la batalla por La Villa 360 elevó la tensión estratégica entre equipos en una etapa clave del reality deportivo.

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