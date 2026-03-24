Venga La Alegría | Programa 24 de marzo 2026 Parte 2 | Martha Briano sacó sus mejores pasos y tundió a ‘El Capi’, los mejores juegos y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 24 de marzo 2026, parte 2: Laura Flores revela cómo su hija lleva el peso de su fama, resuelven como válido el testamento de Juan Gabriel, Pandora publica libro celebrando 40 años de trayectoria, Martha Briano presumió sus mejores pasos de baile en Gánale al Capi y se lució en Los Récords VLA. Además, la preparación del viacrucis en Cuajimalpa, bailamos con Kumbia Berraka y aprendimos qué son las zonas erógenas. Además, jugamos Ultimátum y Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!