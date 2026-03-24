Linet Puente revela cómo fue que se enteró de la infidelidad de su expareja: “Me tomó 3 días darme cuenta”
El día de hoy, en el programa especial de Ventaneando hablamos sobre las infidelidades en el mundo del espectáculo y nuestra querida Linet Puente nos compartió su experiencia.
Las infidelidades son muy fuertes en cualquier aspecto, pero cuando se dan en las figuras públicas causan mucho revuelo. Estos han sido los casos más sonados en la farándula y además, nuestra conductora Linet Puente nos cuenta todo sobre su experiencia de cómo se dio cuenta de que su expareja le fue infiel.