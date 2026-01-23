Exatlón México | Batalla por la Medalla | La Medalla más poderosa llega a Exatlón México: vale una vida y se gana en equipo

Antonio Rosique recibió a los equipos con una advertencia contundente en Exatlón México: las batallas no solo se ganan con valor, sino con recursos como La Villa 360, el descanso y las medallas, para después dar la bienvenida a la Medalla Especial, una de las más poderosas de la novena temporada, la cual se gana en equipo, se entrega en equipo, vale una vida adicional y solo puede usarse si todos los integrantes están completamente de acuerdo, convirtiéndose en un elemento capaz de cambiar el rumbo de la competencia.