Exatlón México | Gran Final |¡La final se enciende! Cada punto cambia el rumbo del desenlace

El segundo enfrentamiento entre los finalistas de Exatlón México está llevando la competencia al límite, con cada circuito y cada tiro aumentando la presión. Desde la línea de lanzamiento, cada punto se vuelve fundamental para acercarse al título, en una batalla donde el margen de error desaparece. La emoción crece y el gran desenlace promete definirse en detalles mínimos.

