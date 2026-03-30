Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | Rojos atacan y Azules defienden en una batalla clave de la semana 27
La batalla por La Villa 360 intensifica la rivalidad en la semana 27 de Exatlón México.
La lucha por La Villa 360 inicia con máxima intensidad en la semana 27 de Exatlón México. Rosique motivó a los atletas a no solo sobrevivir en la competencia, sino a redefinirla. El Equipo Azul busca defender su territorio, mientras El Equipo Rojo ataca con determinación en un duelo clave rumbo a la recta final.