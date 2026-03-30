Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | Rojos atacan y Azules defienden en una batalla clave de la semana 27

La lucha por La Villa 360 inicia con máxima intensidad en la semana 27 de Exatlón México. Rosique motivó a los atletas a no solo sobrevivir en la competencia, sino a redefinirla. El Equipo Azul busca defender su territorio, mientras El Equipo Rojo ataca con determinación en un duelo clave rumbo a la recta final.

