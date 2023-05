Exatlón México: Casandra Ascencio y Yomi se vuelven tendencia por esta razón.

El Exatlón México se ha destacado por lo demandante de sus circuitos, pero también porque el amor se ha hecho presente en sus diferentes temporadas y una de las parejas más queridas es la conformada por Casandra Ascencio y Christian Anguiano ‘Yomi’.

Programa 25 abril 2023 | Duelo de los enigmas de Exatlón All Star.

¿Cómo ha sido el romance de Casandra Ascencio y Yomi? Los atletas se conocieron en la competencia más demandante de la historia durante la tercera temporada donde convivieron como amigos; sin embargo, su romance inició hasta la cuarta temporada.

Desde entonces ambos atletas se mantienen juntos y se han convertido en una de las parejas más queridas de los fans del Exatlón México junto con las conformadas por Pato Araujo y Zudikey Rodríguez y la de Heliud Pulido y Pame Verdirame, entre otras.

¿Casandra Ascencio exhibió a Yomi?

A través de su cuenta de Instagram, la experta en baloncesto compartió los detalles de su último viaje a Las Vegas, Nevada, pero lo que llamó la atención fue cuando exhibió a su amado Yomi, quien olvidó un documento muy importante que ella y su familia tuvieron que enviarle.

“Quiero que le echen carrilla porque se fue a México y se iba a preparar para irse a Argentina, a su Panamericano, y no se llevó el pasaporte. Ahí traes a toda su familia arreglando todo…”, explicó Casandra.

Además de esto, Ascencio reveló que Christian Anguiano le pidió 100 dólares: “Todo un show, y este niño así es de olvidadizo”, pero la cosa no terminó ahí y la exatleta del Exatlón añadió algunas capturas de pantalla en donde se observa a ‘Yomi’ preguntándole por qué lo regaña.

¿Yomi le dedicó un emotivo mensaje a Casandra?

Hace unos días Christian Anguiano publicó una fotografía al lado de su amada Casandra y la acompañó con un emotivo mensaje: “Pensamiento del día. Dicen que uno encuentra el amor sin buscar o será que una parte de ti ya sea mental o espiritual lo hace sin que te des cuenta? Y aun cuando crees, dices o piensas en no querer amor te llega, difícil de explicar no? Porque también está la parte en donde lo buscas y lo buscas pero el destino, Dios o algo te dice que aún no es tiempo de amor para ti. Mi consejo: Primero sana tus heridas y encuentra tu paz interior para que puedas complementar a alguien como si fueran medias naranjas. Te amo Casandra Ascencio”.