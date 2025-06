Bailar no es solo diversión: también es medicina para el cerebro y las emociones, según expertos

Bailar siempre ha estado ahí. En las fiestas, en las cocinas, en los cuartos a solas cuando nadie nos ve. Es una de esas cosas que no se explican tanto como se sienten. Pero ahora la ciencia empieza a decir lo que muchas personas ya intuían: bailar hace bien. No solo al cuerpo, sino también al corazón y a la cabeza.

Un grupo de investigadores de la Universidad de Sídney, en Australia, revisó 27 estudios sobre los efectos de la danza en la salud mental y cognitiva, y lo que encontraron es potente: moverse con música puede ser tan efectivo como hacer ejercicio... y, en algunos casos, incluso más.

No porque sea mejor, sino porque genera algo que el ejercicio a veces no logra: ganas de volver a hacerlo. Y sí, el baile es divertido y en ocasiones, adictivo.

¿Qué beneficios tiene bailar para la mente y el estado de ánimo?

Para empezar, cambia el estado de ánimo. Se reduce la ansiedad, se suelta tensión, se siente más claridad. Pero también se activa la memoria, mejora el enfoque y aparece una motivación que no siempre se consigue de otra forma.

En personas con enfermedades como párkinson o alzhéimer, el baile ha mostrado beneficios concretos, desde mejoras en el equilibrio hasta un mayor bienestar emocional.

La diferencia está en cómo se vive. Cuando algo se hace desde el disfrute —y no desde la obligación— es mucho más fácil sostenerlo en el tiempo. Y eso, cuando hablamos de salud mental, es fundamental.

¿El baile puede sustituir al ejercicio?

No es necesario elegir. El ejercicio es valioso y tiene su lugar, pero el baile ofrece otra cosa: conexión. Con el cuerpo, con la música, con otras personas. Aprender una coreografía, moverse en grupo, improvisar frente al espejo… todo eso activa muchas partes del cerebro a la vez.

Además, no se vive como una tarea. No se siente como “tengo que hacerlo”. Se hace porque se quiere, porque algo en nosotros dice: “esto me está haciendo bien”. Y ese pequeño detalle cambia todo.

¿Qué pasa en el cerebro cuando bailamos, según la neurociencia?

Que el cuerpo y la mente se equilibran mientras bailamos. Que se liberan endorfinas —las que nos hacen sentir en paz— y baja el cortisol, esa hormona ligada al estrés. Que mejora la empatía, la atención, la memoria. Que el cerebro, literalmente, se fortalece.

El baile ayuda a crear nuevas conexiones neuronales, lo cual nos prepara para envejecer con más calidad de vida. Para la neurociencia, bailar es tan poderoso que incluso debería poder recetarse desde consulta médica. Y no le falta razón.

Da igual el estilo. Salsa, flamenco, hip hop, cumbia, ballet o simplemente moverse por moverse. Lo importante es lo que pasa adentro mientras el cuerpo se deja llevar. Bailar nos pone presentes. Nos regula. Y a veces, nos salva un poco.