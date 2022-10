Exatlón México: Koke Guerrero arremete contra este atleta azul.

Koke Guerrero llegó al Exatlón México como un perfecto desconocido y de a poco se ganó el cariño y apoyo de la gente gracias a su gran desempeño, mismo que lo llevó a coronarse en la quinta temporada y en la edición All Star, de ahí que sea una voz autorizada para hablar sobre el accionar de los atletas de la actual temporada.

Unos azules muy burlones en el último Extremodrama.

El exatleta del equipo azul se encuentra disfrutando de la nueva temporada del Exatlón México; sin embargo, parece no estar muy contento con el desempeño de algunos integrantes del equipo azul, el cual representó y defendió con orgullo.

‘El Hechicero del Aire’ dio su opinión sobre el desempeño de los atletas del equipo de los Contendientes; sin embargo, causó polémica que llamara ‘sobrevalorado’ a una de las grandes promesas del equipo azul.

Te puede interesar: Exatlón: La nueva polémica que protagonizó Dariana en el equipo rojo.

¿Quién es el atleta que está sobrevalorado para Koke Guerrero? El ganador absoluto del Exatlón All Star desató la polémica al llamar ‘sobrevalorado’ a Pato González, quien se ha perfilado como uno de los atletas azules más destacados de la competencia más colosal de la historia gracias a su destacada carrera como deportista profesional.

Sin embargo, esto es suficiente para ‘El Hechicero del Aire’, a quien parece no impresionarle la trayectoria y el desempeño de Pato González después de revelar en una de sus historias de Instagram que le falta a Pato para poder compararse con él.

Koke declaró que las comparaciones de Pato con él no tienen sustento, pues Pato está ‘sobrevalorado’. “Amigos, Pato está muy sobrevalorado..., lo están pintando como otro Ernesto, otro Hechicero, pero la verdad es que no trae mucho y le falta admitir que no es tan bueno”, sentenció Koke Guerrero.

Koke Guerrero llama sobrevalorado a Pato González

Sus palabras desataron opiniones encontradas entre los fans del Exatlón, hubo quienes apoyaron las palabras de Koke y aseguraron que él no tiene comparación con alguno de los actuales atletas, no obstante, los fans de Pato aseveraron que el joven apenas está iniciando su camino en la competencia y aún no muestra todo su potencial.