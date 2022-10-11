Exatlón: La nueva polémica que protagonizó Dariana en el equipo rojo.

Las primeras semanas han causado muchas polémicas en las playas de Exatlón México, pues los nuevos atletas están aprendiendo a convivir y a conocer la forma de pensar de sus compañeros.

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Sin embargo, las cosas no han salido bien en el equipo rojo, ya que nuevamente Dariana tuvo un malentendido con Valeria.

Dariana y Valeria tienen una pequeña discusión.

Luego de evitar que un integrante del equipo rojo tenga que ir a defender su lugar en Exatlón, Dariana le respondió a Valeria, quien percibió que la atleta no estaba segura al momento de pasar por los circuitos, lo que causó mucha molestia.

Me dice: ‘Es que no te sentí segura’, pues como no voy a estar segura, esa es la forma de Val de ver, pero yo me sentía segura, yo venía de dar un punto contra una contrincante que es buena. No es un tema solo individual y de responsabilidad de yo tengo que dar el punto, el punto, sino que todos sumamos a que se llegara a ese resultado de lograr que ningún rojo estuviera en esta eliminación

Luego de eso, Valeria aseguró que la competencia es en equipo, pero también individual, por lo que ella va a cuidar sus puntos.

Yo, voy a tratar de cuidar mis puntos, pero aquí también es individual, al final vamos a pelear entre nosotros, yo vengo aquí con un objetivo que es ganar y pues si lo voy a dar por el equipo y también por mí

Al final, ninguna de las dos estuvo de acuerdo con la forma de pensar de la otra, pero Dariana quiere llevar una buena convivencia.

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