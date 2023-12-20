Exatlón México: Lizli no soporta a Andrés y sus comentarios

La competencia entre todos los atletas de Exatlón México, se encuentra en un punto muy alto, pues ninguno de ellos quiere llegar a tener que enfrentar un Duelo de Eliminación.

Sin embargo, las cosas no siempre salen de la mejor forma para ellos, pues uno de los retos más grandes que tienen en las playas más demandantes de la televisión mexicana, es la convivencia con el resto de sus compañeros y rivales.

Villa 360 | Exatlón México | Programa 37 | 18 diciembre 2023

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En muchas ocasiones, los problemas internos se ven reflejados en el bajo rendimiento de los equipos, tal es el caso del equipo azul, pues tienen muchas diferencias y no están pasando por un buen momento.

¿Qué le molesta a Lizli de Andrés?

Las cosas no están de la mejor forma, entre los integrantes del equipo azul, pues Lizli quien llegó para dar su mejor versión en los circuitos, no ha tenido una relación muy buena con Andrés, quien es uno de los líderes más importantes del conjunto.

Según las palabras de Lizli, no le gustan las bromas y comentarios que en muchas ocasiones llega a hacer Andrés, aunque ella ha sido muy prudente en todos los sentidos.

Esas bromas para mí están fuera de lugar y cero me causan gracia

Por parte de Andrés, tampoco está nada contento con el desempeño que ha tenido Lizli, pues no ha logrado tener una adaptación de la mejor forma, por lo que ha sumado pocos puntos.

Yo creo que Lizli, no se da cuenta de que este es como un Exatlón All Star

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Sin duda, los azules deben encontrar la forma de solucionar sus problemas, pues de lo contrario podrían pasar por momentos muy desagradables en las próximas semanas.

