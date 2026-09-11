Por la Navidad I | Exatlón México | Programa 41 | 22 diciembre 2023

En el arranque de la Serie por la Navidad de Exatlón México se vivieron emociones extremas. Fue necesario el uso de la tecnología para definir un punto determinante entre Daniel y Big Papi.

Aunque la balanza se ha inclinado hacia un bando, la moneda sigue en el aire y ambos equipos mantienen esperanzas para recibir una gran sorpresa navideña.

