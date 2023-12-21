La competencia está cada día más intensa en las playas de Exatlón México, donde los atletas de los dos equipos, están dando su mejor versión en los circuitos.

Sin embargo, es importante recordar que la competencia es individual, por lo que cada atleta debe de tener una estrategia personal que les permita llegar a las semanas finales del reality más demandante de la televisión mexicana, donde no cualquiera se puede proclamar campeón.

Juego por la ventaja de cara a serie por la navidad en Exatlón México

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Una de las partes más importantes para poder tener una estrategia fuerte de cara a los Duelos de Eliminación, es tener una buena cantidad de medallas, las cuales les podrían salvar la vida en un momento crucial.

¿Quién gana la medalla femenil de la semana en Exatlón México?

La llegada de nuevas mujeres a las playas de Exatlón México, ha incrementado de forma importante el nivel de la competencia, pues Daniela Reza y Lizli, quienes son candidatas al título, han obligado a todas a tomar una nueva estrategias para seguir avanzando.

Por ese motivo, la batalla por la medalla femenil de esta noche es sumamente importante para que puedan tener una vida extra en caso de estar en riesgo de salir de las playas de Exatlón México. Por su parte, las rojas quieren quedarse con la presea, pues la semana pasada se quedó en manos de Liliana del equipo azul.

En medio del dolor por la lesión de Diana, Mati logró quedarse con la medalla femenil de la semana en Exatlón México, sumando su tercera presea de la temporada.

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¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

El camino para ganar la medalla femenil de la semana de Exatlón México, lo puedes seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde tienes una cita en punto de las 20:30 horas.También te esperamos, los domingos de eliminación en punto de las 20:00.

