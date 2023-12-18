Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 18 de diciembre?

Esta semana empezamos una nueva etapa dentro de las playas de Exatlón México, donde todos y cada uno de los atletas seguirá luchando por llegar a la recta final del reality deportivo más demandante de la televisión mexicana.

Una de las partes más importantes de la estrategia de los equipos, es poder ganar la Villa 360 de Exatlón México, pues les brinda una gran comodidad y ciertas ventajas para poder enfrentar los circuitos.

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Supervivencia I | Exatlón México | Programa 35 | 15 diciembre 2023

Sin embargo, las cosas no han salido de la mejor forma para el equipo azul, ya que la balanza está muy inclinada a favor de los rojos.

¿Quién gana la Villa 360 de Exatlón México?

Los azules han tenido una temporada muy complicada en Exatlón México, pues los resultados no los han acompañado en los circuitos, ya que han tenido que despedir a cuatro de sus compañeros.

Su bajo rendimiento en los circuitos, está relacionado con el hecho de que únicamente han logrado ganar la Villa 360 de Exatlón México, en dos ocasiones.

Por ese motivo, los azules dejarán su mejor versión en los circuitos, ya que no están dispuestos a sumar una nueva derrota en la batalla por la Villa 360 de Exatlón México; mientras que los rojos no están dispuestos a soltar esta valiosa recompensa.

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¿Cuándo y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones de la batalla por la Villa 360 de Exatlón México, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, donde puedes seguir todo lo relacionado con el desempeño de tus atletas preferidos.

La cita es a las 20:30 horas de lunes a viernes, mientras que los domingos de eliminación, te esperamos en punto de las 20:00 horas.

