Exatlón México: David Juárez se molestó y quiere venganza contra los rojos

Las cosas han comenzado a complicarse dentro de las playas de Exatlón México, pues todos los atletas quieren dejar su mejor versión en los circuitos para poder llegar a las semanas finales del reality.

Sin embargo, las estrategias de algunos atletas, en ocasiones suelen ser muy polémicas y llegan a causar que las rivalidades se hagan más grandes.

Villa 360 | Exatlón México | Programa 34 | 14 diciembre 2023

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¿Por qué David Juárez quiere una venganza?

Una situación así, es la que vivió David Juárez, quien perdió en un enfrentamiento contra Edgar Solís, punto que fue un golpe en el orgullo de la leyenda azul.

Todo México, que ya me conoce de varias temporadas, sabe que yo tengo dos pies izquierdos, soy muy malo para manejar los balones con los pies. Aquí en Exatlón, cuando salen ese tipo de cosas sufro

Javi Márquez fue uno de los primeros en notar la situación, asegurando que en pocas ocasiones se molesta David Juárez.

Contadas son las veces que veo a mi Bestia, a mi David Juárez enojado y más, porque lo sacó Tepa, porque generalmente a Tepa lo sacamos o lo saca él para sacar un punto, pero que ahora Tepa lo haya escogido a él, creo que le pegó ahí en el ego y se molestó

Al final, la leyenda del equipo azul, ha revelado que va a entrenar mucho más, pero que quiere una venganza de ellos.

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