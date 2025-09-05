El perturbador dato de Yetus Prime que pocos conocían relacionado con las drogas: “Cuando estuve en Exatlón...”

Lo que para muchos fue solo un reality deportivo, para Yetus Prime fue una experiencia profundamente personal. El creador de contenido y músico sorprendió a sus seguidores al contar que su paso por Exatlón México lo hizo revivir uno de los episodios más oscuros de su vida: su estancia en un anexo y sus problemas con las adicciones y la salud mental.

¿Qué dijo Yetus Prime? Esto fue lo que reveló en el podcast con Poncho De Nigris

En el nuevo episodio del podcast de Poncho De Nigris para YouTube, Arturo González, nombre real de Yetus Prime, confesó entre risas nerviosas y mucha honestidad que hubo un momento en la competencia que lo transportó, emocional y mentalmente, a lo que vivió cuando estuvo internado para rehabilitarse de las drogas.

“Cuando estuve en Exatlón, reviví lo que sentí al estar anexado”, dijo con voz firme, pero con una mirada que dejaba claro que no fue fácil compartirlo.

(YouTube/Poncho de Nigris) Yetus Prime se sinceró con Poncho de Nigris sobre su paso por Exatlón México.

¿Por qué Yetus Prime se sintió ‘anexado’ en Exatlón?

Yetus revivió su traumático episodio debido al nivel de encierro, las dinámicas controladas y el constante juicio, lo que detonó viejas emociones. Contó que, a pesar de que el programa tenía un objetivo completamente diferente, su mente conectó esa situación con sus días más difíciles.

Este tipo de declaraciones no pasan desapercibidas, sobre todo viniendo de alguien que, en redes, suele tener un estilo relajado y divertido. Su vulnerabilidad fue bien recibida por muchos, quienes aplaudieron su valor para hablar de salud sin filtros.

El mensaje de Yetus Prime: abrir la conversación sobre adicciones

En medio de una ola de influencers que solo comparten lo bueno, Yetus se atrevió a contar algo doloroso, y eso lo convirtió —por un momento— en portavoz de quienes han pasado por procesos similares.

Su testimonio es una invitación a reconocer que todos, detrás de los focos y las historias de Instagram, cargamos con momentos oscuros que también forman parte de nuestra historia.

Pocos artistas tienen la valentía de exponer sus heridas de esa forma. Hablar de rehabilitación, de recaídas y de cómo un reality puede impactar psicológicamente, no es algo que celebremos escuchar todos los días.