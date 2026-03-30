César Villaluz es eliminado de Exatlón México el 29 de marzo: Su emotivo mensaje conmueve a fans
César Villaluz se despide de Exatlón México tras una intensa batalla el domingo 29 de marzo, dejando un emotivo mensaje para su equipo y seguidores.
El domingo 29 de marzo marcó la salida de César Villaluz de Exatlón México, quien compartió un emotivo mensaje tras su eliminación. El atleta destacó el aprendizaje, la importancia de confiar en su equipo y la fortaleza mental que lo llevó lejos en la competencia. Agradeció a su familia, seguidores y compañeros, asegurando que formar parte de la novena temporada fue una experiencia inolvidable.