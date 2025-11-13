El ascenso de Alexis Vargas: La medalla que podría cambiar su destino en la competencia

Alexis Vargas celebró con emoción desbordada su triunfo como el ganador de la medalla de esta semana en Exatlón México, una competencia que llegó al límite frente a dos pesos pesados como Mono y Humberto, y que terminó consolidando uno de los momentos más inspiradores de la temporada, pues Alexis no solo agradeció la oportunidad de seguir viviendo el sueño dentro del reality, sino que dedicó la victoria a su papá, quien siempre lo impulsó a sobresalir en su deporte con la promesa de que algún día llegaría a un escenario como este, y también a su mamá, su apoyo incondicional en lo familiar y en cada paso del camino; hoy esta medalla representa más que un logro: es el primer capítulo de una racha que él espera convertir en muchas más conquistas dentro del circuito.

