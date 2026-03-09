Exatlón México | Mejores Momentos | Humberto habla de su lesión mientras crece la tensión en el Equipo Azul
Mientras Humberto habla de su lesión y reconoce el trabajo del Equipo Rojo, la tensión dentro de los Azules comienza a crecer.
Humberto habló sobre la lesión que ha complicado su rendimiento en Exatlón México, aunque también reconoció el gran trabajo del Equipo Rojo. Mientras tanto, la tensión crece entre los Azules: Koke asegura que es momento de cambiar el juego y Leo admite que el equipo necesita asumir más responsabilidad.