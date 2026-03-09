Exatlón México | Programa Completo | Rosique lanza advertencia, tensión en los Azules y Mati enfrenta al Equipo Rojo
La nueva semana de Exatlón México arranca con advertencias de Rosique, tensión en los Azules y una charla explosiva dentro del Equipo Rojo.
La semana 24 de Exatlón México inicia con alta tensión: Rosique advierte que los hombres comienzan a luchar por su permanencia mientras una ventaja entra en juego. Los Azules enfrentan una semana complicada y reconocen la presión interna, mientras Mati encara al Equipo Rojo en una conversación que revela fracturas dentro de la escuadra.