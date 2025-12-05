La sorpresa más emotiva: Mati rompe en lágrimas al hablar con su familia en Exatlón México

La temporada dio un giro completamente emocional cuando Mati recibió una inesperada videollamada de su familia, un momento que la desbordó entre lágrimas, sonrisas y una fuerza renovada; sus seres queridos no solo le expresaron cuánto la extrañan, sino que le recordaron, con absoluta convicción, que confían plenamente en su capacidad para superar cada obstáculo y alcanzar la ansiada final de Exatlón México.