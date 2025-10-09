Exatlón México | Avance 7 | Palabras que duelen: Los comentarios encendieron la rivalidad entre rojos y azules

Exatlón México no solo trajo adrenalina y circuitos intensos, sino también una oleada de tensiones que encendieron el ambiente dentro y fuera de la arena. Los comentarios entre competidores comenzaron a generar malestar, provocando fricciones que dejaron ver que la convivencia no será sencilla. Las rivalidades, que ya eran palpables, subieron de nivel y cada punto se siente como una batalla personal.

