Extlón México | Avance | Lesiones sacuden la novena temporada: Dos pilares en riesgo y el drama apenas comienza

El avance de Exatlón México adelanta momentos de alta tensión luego de que un atleta considerado pilar del Equipo Rojo enfrente una lesión que pondrá a prueba su fortaleza y resiliencia para continuar en la competencia, mientras que del lado del Equipo Azul otra atleta clave de la marca también sufre una afectación física que la deja al borde del abismo, encendiendo las alarmas en ambos campamentos y dejando en suspenso el futuro inmediato de la temporada.