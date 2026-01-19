inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Avance | La novena temporada adelanta noche crítica: Mujeres en riesgo y premio colosal en juego

El avance de Exatlón México anticipa una noche decisiva: las mujeres enfrentan una prueba extrema mientras un premio colosal y un conflicto interno sacuden al equipo Azul.

Exatlón México

Exatlón México calienta motores con un avance que pone en riesgo a 12 mujeres en una competencia contra el cronómetro, mientras Rosique revela un premio colosal y un nuevo conflicto interno amenaza con desestabilizar al equipo Azul.

