Exatlón México | Avance | Traición, llanto y un premio histórico sacude a todos los atletas

El próximo episodio de Exatlón México promete adrenalina al límite luego de que Rosique advirtiera que el juego es una experiencia extrema, mientras El Equipo Azul enfrenta una fuerte sensación de traición, Valery rompe en llanto y un duelo definirá al ganador de un premio tan poderoso que todos desean para salir fortalecidos de la novena temporada.