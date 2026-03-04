Exatlón México | Avance | Villaluz rompe el silencio sobre su familia mientras La Villa 360 enciende la competencia
La emoción crece en Exatlón México. Villaluz comparte el lado más personal de su aventura al hablar del sacrificio de estar lejos de su familia, mientras lucha por conquistar nuevamente La Villa 360 enciende la competencia.
En Exatlón México, Villaluz confesó que extraña a su familia y que sus hijos son una motivación para seguir. Mientras tanto, El Equipo Rojo analiza las medallas perdidas tras la salida de Ella , mientras la disputa por La Villa 360 vuelve a elevar la intensidad.