Exatlón México: Adrián Leo es el ganador de la Medalla Transferible Varonil de la semana 30 de la novena temporada
Adrián Leo se hizo con la Medalla Transferible Varonil en la semana 30 de la novena temporada de Exatlón México, y estas fueron sus primeras palabras tras ganar dicha presea
“Familia, soy el ganador de la Medalla Transferible Varonil de la semana 30 de la novena temporada de Exatlón México, me siento muy feliz; porque realmente me enfoqué y salí a ganarla. Esta presea es muy importante porque obviamente es transferible, y más porque se quedó en este lado de la Familia Azul. Les mandó un saludo de parte de su amigo Mufasa”, declaró Adrián Leo.
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