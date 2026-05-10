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Exatlón México 2024
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Exatlón México | Avances |¡Comienza la recta final de Exatlón México!

La competencia entra en su etapa más intensa y nadie quiere quedarse fuera.

La recta final de Exatlón México ya comenzó y la intensidad está más fuerte que nunca. Cada circuito, cada punto y cada decisión pueden cambiar el destino de los atletas en esta increíble contienda rumbo a la gran final. La presión aumenta, las emociones están al límite y solo los más fuertes lograrán mantenerse en la lucha. No puedes perderte ni un solo momento de esta etapa decisiva.

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