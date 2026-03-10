Exatlón México | Avance | Hombres en riesgo: Rosique anuncia premio colosal y crece la tensión
Rosique anuncia hombres en riesgo y un premio colosal que podría sacar a un equipo del encierro.
El avance de Exatlón México anticipa una jornada intensa. Antonio Rosique advierte que habrá hombres en riesgo, mientras Mati mantiene la tensión al señalar que cada atleta debe hacerse responsable de sus puntos. Además, La Máxima Autoridad pone en juego un premio colosal que permitirá al equipo ganador salir del encierro.