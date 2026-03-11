Exatlón México | Batalla Colosal | “Si no cuidas tu cuerpo…” Rosique advierte a los atletas antes de una recompensa especial
Rosique sorprendió a los atletas con una advertencia sobre el cuidado del cuerpo y una recompensa que promete descanso total.
Antonio Rosique lanzó una advertencia a los atletas de Exatlón México al recordar que cuidar el cuerpo es clave para mantenerse en competencia. Antes del duelo por la recompensa, anunció que el equipo ganador podrá disfrutar de una experiencia de spa, un descanso estratégico que podría marcar diferencia en la temporada.