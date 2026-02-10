Exatlón México | Batalla por La Medalla | ¡Medalla o peligro! Rosique lanza advertencia y arranca la batalla femenil en la semana 20

La competencia se intensificó en Exatlón México luego de que Antonio Rosique recibiera a las escuadras con un mensaje contundente: “resistir no es negar el cansancio, es saber administrarlo”, dejando claro que la semana será brutal, ya que las mujeres se enfrentarán en una batalla individual por la medalla, un premio clave que puede convertirse en la diferencia entre mantenerse con seguridad o quedar vulnerable.