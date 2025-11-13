Exatlón México | Batalla por la Medalla | ¡Doce guerreros, una sola medalla! Así se enciende la batalla varonil en Exatlón México
Doce atletas, un objetivo: conquistar la medalla que puede salvarlos del adiós. La pista se encendió con la batalla más tensa de la semana.
En una noche cargada de tensión y motivación absoluta, Exatlón México vivió una de sus batallas más intensas cuando 12 hombres de ambas escuadras se lanzaron a la pista a luchar por la codiciada medalla varonil que no solo simboliza honor, sino también la ventaja estratégica más deseada: una vida extra.
