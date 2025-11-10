Exatlón México | Batalla por la Ventaja | ¡Hombres en riesgo! Comienza una nueva batalla en Exatlón México con la llegada de un refuerzo azul
El riesgo regresa a las arenas de Exatlón México: Esta noche los hombres vuelven a estar en peligro y un nuevo refuerzo llega al Equipo Azul para intentar cambiar el rumbo de la competencia.
La tensión se siente en el aire dentro de Exatlón México con el inicio de una nueva semana decisiva. Los hombres están en riesgo nuevamente y nadie quiere ser el próximo en despedirse de la competencia. Antonio Rosique, la voz del Exatlón México, lanzó una advertencia contundente: “Esto apenas comienza, quien no esté preparado debe mentalizarse, porque aún queda mucha historia por escribir en esta novena temporada”.
Galerías y Notas Azteca UNO