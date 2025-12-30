Exatlón México | Duelo de Los Enigmas | La novena temporada entra en su fase crítica: 10 puntos en juego y solo un equipo ganador
La recta final se acerca y cada punto puede cambiar el rumbo de la competencia.
En las últimas horas de Exatlón México, el Duelo de los Enigmas se convierte en una prueba clave al poner en juego una ventaja de 10 puntos y tres electrodomésticos pensados para el bienestar y la recuperación inteligente, un escenario donde el Equipo Rojo llega con la urgencia de cortar su mala racha mientras que El Equipo Azul apuesta todo para extender su dominio y consolidar su momento más sólido de la temporada.