inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México | Duelo de Los Enigmas | La novena temporada entra en su fase crítica: 10 puntos en juego y solo un equipo ganador

La recta final se acerca y cada punto puede cambiar el rumbo de la competencia.

Videos,
Exatlón México

Por:  Hugo Pantoja

En las últimas horas de Exatlón México, el Duelo de los Enigmas se convierte en una prueba clave al poner en juego una ventaja de 10 puntos y tres electrodomésticos pensados para el bienestar y la recuperación inteligente, un escenario donde el Equipo Rojo llega con la urgencia de cortar su mala racha mientras que El Equipo Azul apuesta todo para extender su dominio y consolidar su momento más sólido de la temporada.

Tags relacionados
Exatlón México Enterate de todo de Exatlón México

Videos