Exatlón México | Batalla por la Ventaja | Dos adiós y dos bienvenidas: los nuevos refuerzos que revolucionan a los equipos

La “Batalla por la Ventaja” llega con cambios importantes dentro de Exatlón México. Dos atletas se despiden y dos nuevos competidores toman su lugar, generando gran expectativa entre los seguidores del reality. Por el lado azul, se incorpora José, un atleta multidisciplinario de 30 años que promete aportar energía, velocidad y precisión en los circuitos. Mientras que del lado rojo llega Mau.