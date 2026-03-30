Exatlón México | Batalla por La Ventaja | Rosique lanza advertencia en la semana 27: Una ventaja podría definir quién sigue en la novena temporada

La semana 27 de Exatlón México comenzó con un mensaje estratégico de Rosique, quien destacó que la energía puede marcar la diferencia en la competencia. Las mujeres del Equipo Rojo y los hombres del Equipo Azul se encuentran en riesgo, mientras una ventaja clave podría definir quién logra permanecer y quién queda fuera en esta decisiva etapa.

